Huawei Italia conferma: garanzia estesa su smartphone e non

Da quando il Coronavirus ha obbligato le istituzioni ad avviare una quarantena molto restringente, le aziende stanno avendo problemi ad interfacciarsi con i clienti. Anche nel caso di Huawei che, come tutte le società che operano in Italia, sta riscontrando tutti i problemi legati alla filiera economica. Una delle procedure attuate per compensare tali problematiche è l'estensione della garanzia, come accaduto nel caso di Xiaomi.

Huawei estende la propria garanzia sui propri dispositivi

La succitata quarantena fa sì che le persone che stanno avendo problemi di funzionamento con i dispositivi Huawei siano sostanzialmente impossibilitate dall'usufruire della garanzia. Non potendo uscire di casa, se non per motivi di estrema necessità, recarsi dove si è acquistato per farlo riparare può diventare molto difficile, se non impossibile. Per questo Huawei ha deciso che per tutti i dispositivi la cui garanzia scadrebbe fra il 21 marzo e il 21 giugno 2020, sarà prolungata fino al 30 giugno 2020. Questa estensione sarà estesa su tutti i dispositivi hardware Huawei, sia smartphone che smartwatch, smartband, notebook, caricatori e così via.

Doing our bit. As a gesture of good faith, we have extended the warranty on all smartphones, smartwatches, headsets, chargers, etc. to 30th June’2020, whose warranty expires between 21st March 2020 to 21st June 2020. @HuaweiIndia pic.twitter.com/m6xGVQ8n8O — Veer (@veerangadberry) March 25, 2020

Differentemente da Xiaomi e Huawei, il capo di Realme ha confermato che la garanzia sarà regolarmente valida.

