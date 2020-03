Mentre aspettiamo il debutto della nuova serie P40, il colosso cinese ha lanciato in patria il nuovo Huawei Enjoy 10e, battery phone economico che punta all'essenziale ad un prezzo abbordabile. Ecco tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

Huawei Enjoy 10e ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il nuovo arrivato dedicato alla fascia media è equipaggiato con un display IPS da 6.3″ HD+, dotato di un notch a goccia per ospitare la selfie camera da 8 MP. Huawei Enjoy 10e non aggiunge nulla di nuovo alla lineup del brand, presentandosi come un dispositivo che punta all'essenziale, come si evince anche dalla back cover. Quest'ultima è caratterizzata dalla sola presenza di una Dual Camera (da 13 + 2 MP) con flash LED.

Il battery phone punta tutto sull'autonomia grazie ad un'unità da 5.000 mAh mentre a muovere il tutto troviamo il SOC Helio P35, soluzione octa-core destinata alla fascia media. Lato memorie, Huawei Enjoy 10e è dotato della sola configurazione da 4 GB di RAM, con uno storage da 64/128 GB espandibile. In basso trovate tutti i dettagli sulla scheda tecnica del device.

Scheda tecnica

dimensioni di 159.07 x 74.06 x 9.04 mm per un peso di 185 grammi;

display LCD da 6.3″ HD+ (1600 x 720 pixel) con notch a goccia;

processore octa-core MediaTek Helio P35;

4 GB di RAM;

64/128 GB di storage espandibile tramite microSD;

sblocco tramite Face Unlock;

Dual Camera da 13 + 2 MP con apertura f/1.8-2.4;

Selfie Camera da 8 MP;

Dual SIM 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi Single Band, GPS, micro USB, mini-jack 3.5 mm;

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 10W;

sistema operativo Android 10 sotto forma di interfaccia proprietaria EMUI 10.

Huawei Enjoy 10e – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Huawei Enjoy 10e è di 129€ al cambio (999 yuan) per la versione base da 4 GB di RAM e 64 GB di storage. La versione maggiorata da 4/128 GB è disponibile invece a circa 154€ al cambio (1.119 yuan). Entrambi i modelli sono già acquistabili in Cina mentre ancora non sono presenti dettagli circa un possibile debutto in Europa.

