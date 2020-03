EMUI 10.1 ufficiale: tutte le novità della nuova UI di Huawei

I teaser lo avevano confermato e adesso è realtà. La EMUI 10.1 ha fatto il suo debutto con la famiglia Huawei P40, da poco presentata al grande pubblico (online). La nuova versione dell'interfaccia proprietaria porta con sé novità piuttosto importanti, per quanto non sia una major release. A partire dall'introduzione di Celia, l'assistente vocale per il mercato occidentale che dovrà prendere il posto dell'ormai inutilizzabile Google Assistant.

La EMUI 10.1 debutta con la serie P40: ecco tutte le novità

Assistente AI a parte, una delle principali novità della EMUI 10.1 si chiama MeeTime e la possiamo considerare la risposta all'assenza di Google Duo. La piattaforma permetterà ai possessori di dispositivi Huawei ed Honor di effettuare videochiamate, un po' come avviene con FaceTime per il mondo Apple. Ma al contrario dell'app per iPhone, MeeTime non sarà circoscritta unicamente all'ecosistema Huawei, potendo funzionare anche con altri brand.

L'app integra videochiamate in 1080p, anche con una modalità con poca luce e lo Screen Sharing per switchare dallo schermo dello smartphone a quello della smart TV o passare l'audio tramite lo speaker Huawei Sound X. Si può anche condividere lo schermo con l'interlocutore, sottolineando elementi che anche lui vedrà sottolineato.

Rimanendo a parlare di prodotti IoT, con Multi-Device Control Panel viene aggiunto – appunto – un pannello per controllare tutti i dispositivi abbinati. Con uno swipe dal basso dalla home si apre questa nuova schermata, dove visualizzare i vari prodotti e due tasti “Coming/Leaving Home“. Questi potranno essere sfruttati per attivare o disattivare i sistemi domotici a seconda se si stia tornando o uscendo di casa. Ce ne sono altri due, “Sleep/Movie Mode“, per spegnere e regolare luci e quant'altro. La sincronia può avvenire con smart TV, speaker e tablet, passando i contenuti a schermo su di essi con un semplice swipe.

L'integrazione fra dispositivi prosegue anche con Cross-Device Photo Gallery, con cui poter visualizzare la galleria su tutti i propri dispositivi Huawei, a patto che siano connessi sotto la stessa rete Wi-Fi. Tramite la funzione di ricerca è possibile trovare foto cercando parole come “animali, fiori, auto” e il software sarà in grado di filtrare quelle relative.

Un'altra praticità aggiunta alla EMUI 10.1 è il potenziamento del Multi-Window. È stato aggiunto un pannello laterale accessibile tramite swipe laterale, nel quale sono contenute le app compatibili. Basta tener premuto sull'icona e trascinarla sullo schermo per separare lo schermo e splittarlo per avere due app in esecuzione simultanea. A metà c'è il cursore per regolare le due metà ed è anche possibile trascinare un elemento da un'app a quell'altra. Le chat possono anche essere aperte in modalità flottante, in modo da non interrompere l'eventuale visione di contenuti.

Da un punto di vista più squisitamente grafico, Huawei ha introdotto nella EMUI 10.1 nuovi temi a tema (scusate il gioco di parole) artistico, con illustrazioni provenienti da celebri opere artistiche in Huawei Themes. Inoltre, è stato migliorato anche l'Always-On Display, con nuovi effetti ed un minor consumo energetico.

