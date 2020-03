Huawei: nuovi teaser rivelano la EMUI 10.1

Manca pochissimo all'annuncio dei nuovi Huawei P40. Tra qualche ora, infatti, scopriremo davvero tutto su questi dispositivi, sebbene alcune informazioni siano già in nostro possesso. Nel corso di questi mesi, infatti, tali device hanno fatto parlare molto di sé, dando un'idea più che chiara di quello che dovremo aspettarci in fase di presentazione. Non sappiamo ancora molto, però, riguardo il software, ovvero la nuova EMUI 10.1.

Quali novità vedremo nella EMUI 10.1?

Ancora non abbiamo idea di quali novità possano essere implementate sulla nuova EMUI 10.1 di Huawei. Con l'annuncio della serie P40 ne sapremo sicuramente di più, anche se al momento abbiamo tra le mani qualche teaser. Difficile dire quali saranno le funzioni più importanti in questa nuova interfaccia, per il semplice fatto che queste immagini comparse in rete non specificano nulla. Vediamo come si parli, però, di multitasking e di qualcosa che potrebbe riferirsi al videogaming su smartphone.

LEGGI ANCHE:

Huawei Italia conferma: garanzia estesa su smartphone e non

Diciamo che tali messaggi sono stati volontariamente criptati per non rivelare nulla della nuova interfaccia. Dovremo attendere, dunque, di vedere finalmente la serie Huawei P40 al lavoro, per capirne tutte le sfaccettature.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.