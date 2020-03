Huawei prepara delle nuove cuffie true wireless in-ear

Il lancio della famiglia P40 segnerà per Huawei il rinnovamente del proprio ecosistema. Non soltanto smartphone, ma anche smartwatch e probabilmente altri accessori come le sempre più amate cuffie true wireless. Un'anticipazione ci arriva dritta dritta dal WIPO (World Intellectual Property Organization), con un brevetto che rivela quello che potrebbe essere il prossimo modello. A differenza di quanto visto finora, Huawei sembrerebbe pronta a cimentarsi nel settore delle cuffie in-ear.

Le prossime cuffie true wireless di Huawei avranno un nuovo look

Le immagini contenute nel brevetto Huawei rivelano un look simile a quello di molte cuffie true wireless con attacco in-ear. D'altronde è difficile innovare con un prodotto così piccolo e dalle forme perlopiù obbligate a livello anatomico. La piccola scocca presunta un microfono, anche se escludiamo che possa esserci un sistema di cancellazione attiva del rumore. Più probabile che questo modello si ponga in una fascia di prezzo inferiore rispetto a quello delle FreeBuds.

La scocca ha una parte completamente piatta, facendoci capire la presenza di controlli touch. Su questa superficie potremo poggiare il polpastrello e sfruttare i comandi multimediali a disposizione. Riusciamo ad intravedere anche dei pin magnetici, necessari per il collegamento e la ricarica tramite la dock di trasporto, qua non rivelata. Sicuramente sentiremo riparlare di queste cuffie Huawei, forse proprio il giorno di lancio di P40.

