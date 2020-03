Huawei presenta la sua Community: si aprono le selezioni per 20 Regional Brand Lover

Il colosso cinese annuncia oggi la nascita della sua Community Huawei, un luogo di incontro virtuale perfetto per cercare informazioni sul proprio device, chiedere consigli e rimanere aggiornati sul lancio di prodotti e servizi Huawei. Insomma, un posto sicuro dove i membri potranno condividere foto, tutorial e discutere insieme di giochi, applicazioni, film e musica.

Community Huawei: il punto di riferimento ufficiale è in arrivo il 10 Marzo

La Community Huawei sarà online dal 10 Marzo e mira a diventare un vero e proprio punto di riferimento per gli utenti Huawei su tutto il territorio italiano, grazie anche alla partecipazione attiva e al coordinamento di 20 Regional Brand Lover. A partire dal 6 Marzo saranno attive le selezioni per identificare 20 persone che avranno il compito di gestire localmente la Community, organizzare eventi dedicati, relazionarsi con il brand e fungere da punto di riferimento per tutti gli appassionati del proprio territorio.

Possono candidarsi tutti gli appassionati di tecnologia e di Huawei; l'azienda selezionerà coloro che dimostreranno spiccate capacità organizzative e comunicative e che sapranno distinguersi per conoscenza del brand e partecipazione attiva nella propria area di competenza. I 20 Regional Brand Lover scelti avranno diritto a promozioni dedicate ed esclusive, potranno partecipare ad eventi internazionali e attività a loro dedicate. Inoltre, proveranno in anteprima i prodotti del brand e potranno accedere alle versioni Beta degli aggiornamenti dei servizi.

CLICCA QUI PER CANDIDARTI COME BRAND LOVER

Ovviamente Community Huawei offrirà anche sconti dedicati e regali unici pensati per gli utenti che si iscriveranno e parteciperanno attivamente. Per l'arrivo in Italia, infatti, tutti coloro che si registreranno alla Community riceveranno in regalo un film su Huawei Video, il servizio disponibile per tutti i device Huawei, che offre un’ampia selezione di contenuti internazionali, europei ed italiani. Il coupon per poter ottenere il film, sarà inviato tramite messaggio privato al profilo aperto sulla community.

Come fare per entrare a far parte della Community

Community Huawei sarà raggiungile online nell'apposita sezione del sito ufficiale a partire dal 10 marzo, mentre l'app mobile sarà scaricabile direttamente da AppGallery, lo store proprietario del brand, nelle prossime settimane. Per accedervi è sufficiente inserire il proprio ID (o crearne uno) ed iniziare, senza ulteriori registrazioni, a interagire direttamente con il team e gli utenti del forum.

