Huawei: dove hai piazzato la fotocamera in questo brevetto?

Se diamo un'occhiata agli ultimi smartphone usciti sul mercato, notiamo fin da subito che le aziende stanno provando a competere su più fronti. Da un lato molti cercano di trovare soluzioni alternative al tipico display flat, altri ancora tentanto di integrare la selfie camera nel miglior modo possibile. A riguardo proprio di quest'ultimo punto, dunque, dobbiamo segnalarvi la presenza di un nuovo brevetto rilasciato da Huawei, che sembra aver studiato un comparto fotografico davvero singolare.

Huawei vuole spostare il modulo fotografico sul retro

Vediamo, dalle immagini comparse in rete, come Huawei stia studiando una soluzione alternativa per il modulo fotografico posteriore. Questa richiesta, tra le altre cose, risale al 15 luglio dell'anno scorso ed è stata approvata solo recentemente. Non sappiamo ancora, però, che cosa abbia spinto questo brand a spostare tutte le fotocamere sulla sinistra. Dando un'occhiata ai render, infatti, notiamo che il tipico modulo circolare che ospita i vari sensori si trova sulla parte sinistra della scocca.

Come detto, è difficile immaginare le motivazioni che hanno portato ad una soluzione di questo tipo. Al di là di tutto, però, si tratta solo di un render che, di fatto, non è applicabile a nessuno smartphone in arrivo sul mercato. Vedremo, dunque, se nei prossimi mesi riusciremo ad avere ulteriori delucidazioni in merito.

