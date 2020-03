Huawei AppGallery: tutte le novità di Marzo

Lo store proprietario del colosso cinese, Huawei AppGallery, continua a crescere e sempre più aziende internazionali ed italiane scelgono di rendere disponibili le loro app sulla piattaforma. Quest'ultima rappresenta la primavera alternativa agli app store degli ultimi dieci anni e si presenta come una soluzione aperta ma allo stesso tempo con un'occhio di riguardo alla sicurezza e alla protezione della privacy. AppGallery ha già superato i 400 milioni di utenti attivi mensilmente, con oltre 210 miliardi di download globali, e nell'ultimo mese tante nuove app si sono aggiunte.

Huawei AppGallery dà il benvenuto a tante nuove applicazioni: ecco le novità del mese

Le nuove applicazioni disponibili su Huawei AppGallery appartengono a varie tipologie, in modo da offrire agli appassionati tante soluzioni direttamente dal proprio smartphone. La sicurezza e la possibilità di controllare le proprie finanze direttamente dallo smartphone è una delle richieste più frequenti degli utenti. Proprio per questo, Huawei ha reso disponibili su AppGallery Relax Banking Mobile e MyCartaBCC. Con Relax Banking, l'internet banking del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea per i clienti delle BCC aderenti, è possibile gestire conti correnti, titoli e carte in tutta comodità.

MyCartaBCC, invece, è l'app che si affianca al Relax Banking, e grazie alla quale i clienti delle BCC del Gruppo Iccrea possono accedere in mobilità alla propria area riservata, tenendo sotto controllo i movimenti effettuati con tutte le carte. Bancaperta, l’applicativo di Creval, è scaricabile sullo store Huawei, per monitorare in pochi click conti, carte, investimenti e gestire bonifici, ricariche e molto altro. Inoltre, anche l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS – si unisce ad AppGallery. Attraverso l'app INPS Mobile sarà possibile accedere ai numerosi servizi – con e senza pin – che l’Istituto mette a disposizione dei cittadini, direttamente dal proprio smartphone Huawei.

Le novità continuano con la sezione trasporti, con l'app Italo Treno, grazie a cui è possibile viaggiare nel comfort e con la massima flessibilità, in Alta Velocità. Disponibile al download Trenit!, l'app dei treni più amata in Italia, che presenta anche un servizio avanzato di confronto prezzi dell’alta velocità, e Vueling, che propone i voli più economici verso oltre 160 destinazioni europee.

Anche l'applicazione più scaricata d'Italia della categoria Istruzione, si unisce alla famiglia Huawei. Quiz Patente Ufficiale 2020, il miglior alleato per conseguire la patente, è da oggi disponibile su AppGallery. Una volta presa la patente, gestire i propri veicoli non diventa certo più semplice. È importante dunque poter avere a disposizione app che permettano di verificare in tempo reale assicurazione, i dati e le eventuali denunce di furto di un autoveicolo, moto, ciclomotore e autocarro come Infotarga, anche questa disponibile nell'app store del brand.

Intrattenimento e Utilità

Amatissima dagli appassionati di anime, VVVVID è adesso disponibile su AppGallery e tutti gli utenti potranno vedere in streaming on demand i loro film e serie TV e anime preferiti senza limiti e in HD. Disponibili anche serie in simulcast: trasmesse ogni settimana in contemporanea con Stati Uniti e Giappone. Inoltre arriva anche TrovApp, l'applicazione mobile interamente sviluppata da un team made in Italy, ideata per facilitare l'utilizzo dei dispositivi Huawei dotati di HMS (Huawei Mobile Service). Un vero e proprio motore di ricerca che suggerisce all'utente dove poter scaricare le app che si desiderano, sia che si trovino su AppGallery sia che siano presenti su store alternativi, offrendo inoltre alcuni suggerimenti per il corretto utilizzo delle app o del servizio.

Infine, tra le novità di Marzo troviamo anche Aste Giudiziarie – il primo servizio di pubblicità legale telematica per numero di aste immobiliari pubblicate – e Rilevatore Terremoto – Allerte in Tempo Reale, l'applicazione che permette di ricevere allerte in tempo reale sui terremoti.

Per concludere vi ricordiamo che è ancora disponibile (e lo sarà fino al 26 Aprile) l'iniziativa per vincere un P40 Lite semplicemente scaricando 9 app dallo store del brand. Qui trovate tutti i dettagli.

