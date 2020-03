Huawei tenta gli sviluppatori: guadagni altissimi su AppGallery

Dall'essere una piattaforma quasi esclusiva per gli utenti in Cina, AppGallery è presto divenuta una componente fondamentale per gli smartphone Huawei. L'azienda sta facendo di necessità virtù, non potendo più contare sull'utilizzo dei servizi Google, con Play Store annesso. Per il momento è un'alternativa ancora debole, se paragonata alla diffusione degli store di app Google ed Apple. Ma nel giro di pochi mesi la società ha dimostrato di poter rafforzare il proprio ecosistema software: lo dimostra il quantitativo di app aggiunte, social network in primis.

Huawei annuncia le percentuali di guadagno per gli sviluppatori di AppGallery

Ma il vero incentivo che potrebbe favorire lo sviluppo dell'AppGallery di Huawei potrebbe risiedere nella componente economica. Tutte le piattaforme sono solite trattenere una percentuale dai guadagni degli sviluppatori, mettendo a loro disposizione strumenti e pubblico. Un argomento che viene trattato nella Preferential Policy, un documento in cui Huawei spiega come gestirà le trattenute nei confronti della community dei devs.

Le tabelle annesse illustrano le percentuali che si intascheranno coloro che svilupperanno per AppGallery. Nel caso di app con scopo educativo, i primi 12 mesi i guadagni saranno del 100%, mentre dal 13° mese in poi Huawei tratterrà il 10% anziché il 20%. Per il mondo gaming la situazione sarà altrettanto favorevole, con Huawei che si terrà il 15% anziché il 30%. Infine, tutte le altre categorie di app beneficeranno di guadagni del 100% nel primo anno e poi dell'85% anziché il 70%.

Se si considera quanti dispositivi vengono venduti da Huawei ogni anno, questo potrebbe essere un grosso incentivo per gli sviluppatori. La stessa Google sa cosa significa non poter più commerciare con Huawei, con il rischio di perdere qualcosa come 800 milioni di utenti. Anche perché l'azienda di Ren Zhengfei sta dimostrando di poter camminare con le proprie gambe, avendo già rimpiazzato la ricerca Google, così come Google News, Maps e Assistant.

