Anche Huawei aiuta l’Italia nella lotta contro il Coronavirus

Da giorni, ormai, l'Italia è entrata in una quarantena totale, che durerà almeno fino al 3 Aprile. Si contano diversi contagiati ed il numero delle vittime sale vertiginosamente istante dopo istante. Sebbene la cifra che indica i guariti sia comunque alta, gli ospedali italiani sono quasi al collasso. Non ci sono più molti posti in rianimazione e le principali città colpite da questa pandemia, come Milano e Torino, rischiano di non poter più soccorrere gli ammalati. Come tanti altri brand, però, anche Huawei ha deciso di dare una mano al nostro Paese, a suo modo.

Huawei offre reti Wi-Fi e spazio sul Cloud

Sembrerebbe una cosa inutile in questo momento, ma anche la comunicazione tra i vari ospedali e centri di ricerca è davvero importante in questo momento. Motivo per cui Huawei, il colosso delle telecomunicazioni cinese, si è mosso in tal senso, offrendo al nostro Paese nuove apparecchiature per il Wi-Fi e per il Cloud. Verranno fornite, infatti, reti Wi-Fi 6 a 10 ospedali e circa 500 tablet e smartphone per le famiglie, in modo che possano comunicare tra loro senza intralci. Sarà creata, poi, anche una rete in grado di garantire videoconferenze stabili tra le varie strutture ospedaliere. Questo per cercare di coordinarsi nel migliore dei modi senza intoppi.

Vi ricordiamo che Huawei ha già collaborato in Cina ad un progetto simile, facendo fronte a tale epidemia sviluppatasi qualche mese fa. Tutta questa esperienza, dunque, è stata messa a disposizione dell'Italia per cercare di superare questo momento di difficoltà. Motivo per cui il brand ha deciso di aderire a “Solidarietà Digitale“, un progetto promosso dal Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano.

