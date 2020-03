Honor V30 Pro si aggiorna con il firmware provato da DxOMark

Lo scorso Novembre, la casa cinese ha ufficializzato il nuovo Honor V30 Pro, il quale ha debuttato anche su DxOMark passando i test a pieni voti. E ora, dopo un paio di mesi di attesa ecco che finalmente l'azienda ha dato il via al rilascio del firmware testato dalla nota piattaforma, il quale va a migliorare ulteriormente il comparto fotografico del flagship.

Honor V30 Pro: ecco le novità dell'aggiornamento con il firmware di DxOMark

L'aggiornamento in questione porta il software a bordo di Honor V30 Pro alla versione 3.0.1.170 ed arriva con un peso di 389 MB. Come anticipato in apertura, il nuovo firmware si concentra principalmente su alcuni miglioramenti per il comparto fotografico, specialmente sul versante delle riprese e dell'interfaccia, e si tratta dello stesso recensito dallo staff di DxOMark. Per chi si fosse perso qualche dettaglio, il flagship ha conquistato il podio del portale, raggiungendo un punteggio davvero niente male.

Nel momento in cui scriviamo, Honor View 30 si trova in “quarta” posizione, preceduto da Mate 30 Pro. In cima troviamo OPPO Find X2 Pro e Xiaomi Mi 10 Pro, entrambi con lo stesso punteggio, ma in prima e seconda posizione per una mera questione cronologica (il modello di OPPO è l'ultimo arrivato).

Ovviamente – meglio specificare – l'aggiornamento è in rilascio per il modello cinese e non si tratta di una novità dedicata al nostro View 30. Tuttavia non è detto che la compagnia asiatica non rilasci in futuro il medesimo update anche per noi occidentali, ma per il momento non sono stati rilasciati dettagli.

