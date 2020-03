Honor: domani potrebbe essere lanciato un prodotto della gamma Play | Rumor

Da qualche tempo in casa Honor/Huawei si è costretti a fare i conti con il ban degli Stati Uniti. Questo perché gran parte dei device che usciranno quest'anno saranno venduti, in Europa, senza servizi Google, creando un danno economico notevole. Nell'attesa che si sblocchi qualcosa in tal senso, dunque, domani Honor potrebbe rilasciare un nuovo dispositivo della gamma Play. Anche se al momento l'uscita di questo nuovo modello è avvolta nel mistero.

Honor Play 4 è in arrivo?

Stando alle ultime informazioni a riguardo, pare che un alto dirigente di Honor abbia lasciato intendere che il 21 marzo ci sarebbe stato spazio per l'annuncio di un nuovo dispositivo della serie Play. Sebbene l'ultimo modello sia uscito solo a settembre dell'anno passato, potrebbe essere anche venuto il momento per un aggiornamento importante di quel telefono. Dando un'occhiata anche alle dichiarazioni di qualche giorno fa, però, vediamo come Guan Haitao, Vice Ministro di Honor Marketing, abbia ribadito ancora una volta l'impegno dell'azienda nel cercare di aumentare la propria presenza sia online che, soprattutto, offline. Questi ha ribadito, poi, come ci sia ancora la volontà di far uscire un modello adatto ai più giovani e, tutto questo, riporta subito alla mente tale serie.

LEGGI ANCHE:

Honor 30S pronto al lancio: confermata la data di presentazione

Al momento non siamo certi di un lancio ufficiale di un nuovo smartphone della famiglia Play. Non possiamo far altro, dunque, che attendere la giornata di domani per capirne qualcosa in più.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.