Honor Play 9A passa dal TENAA: immagini e specifiche

È da novembre che Honor non lancia un nuovo smartphone, se si escludono i lanci in occidente della serie View 30 e 9X. La stagione 2020 inizierà come accaduto nel 2019: dopo Honor Play 8A è in arrivo Honor Play 9A. Mentre Honor 30 si occuperà di soddisfare coloro che sono desiderosi di un nuovo flagship, Play 9A sarà destinato alla fascia medio/bassa.

LEGGI ANCHE:

Come forzare l’aggiornamento della EMUI su Huawei e Honor

Honor Play 9A sarà un battery phone: svelato da leaks e TENAA

Siglato come MED-A20 e MOA-A20, Honor Play 9A è già passato sul banco dell'ente certificativo TENAA. E come accade in questo caso, la certificazione ci fa sapere quali saranno i dati tecnici che comporranno la sua scheda tecnica. Inoltre, il blog indiano PriceBaba ha pubblicato i primissimi render ufficiosi a corredo delle specifiche. Si evince che Play 9A avrà un display con notch a goccia, un dettaglio fino a qualche tempo fa esclusivo dei top di gamma mentre ora è la base degli schermi su smartphone. Riusciamo a vedere anche la presenza di un ingresso mini-jack sul basso.

Vediamo anche che sarà un telefono con scocca gradiente, forse in simil-vetro, disponibile in 3 colorazioni differenti, fra verde marino, celeste e nero. A queste informazioni aggiungiamo le specifiche trapelate, a partire dalle dimensioni di 159.07 x 74.06 x 9.04 mm per 185 g di peso. Questo per includere uno schermo LCD 6.3″ Full HD+, oltre ad una capiente batteria da 5000 mAh con ricarica a 10W.

Il resto delle specifiche includono un processore MediaTek Helio P35, così come 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage espandibile. Sappiamo anche come sarà la doppia fotocamera posteriore, con sensori da 13+2 MP, con sensore dedicato alla profondità, autofocus PDAF e flash LED. Il software sarà basato sulla Magic UI 3.0 con Android 10, anche se la versione occidentale (se mai ci sarà) sarà quasi sicuramente deprivata dei servizi Google.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.