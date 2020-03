Honor MagicWatch 2 si aggiorna: nuove watch faces personalizzabili

L'ultimo smartwatch del sub-brand Huawei, Honor MagicWatch 2, sta ricevendo un nuovo aggiornamento. A differenza di quanto solitamente accade, non si tratta di un update solamente correttivo, in quanto aggiunge nuove funzionalità. Il team software ha deciso di aggiornare il comparto delle watch faces, aggiungendone di nuove e non solo.

Il nuovo aggiornamento rende Honor MagicWatch 2 più personalizzabile

La versione del firmware in arrivo su Honor MagicWatch 2 è la 1.0.3.38, con un peso di 31 MB. Il changelog completo riporta 3 novità: la prima è l'introduzione di nuove watch faces per la schermata di standby. La seconda è l'aggiunta della personalizzazione per alcune di queste watch faces, rendendole più flessibili al gusto dell'utente. Per finire, l'aggiornamento ha introdotto anche il supporto ad altre lingue europee, per l'esattezza croato, bulgaro e sloveno.

Come ogni aggiornamento, prima di farlo vi invitiamo a controllare che la batteria di Honor MagicWatch 2 sia almeno al 20%. Dopodiché collegate lo smartwatch allo smartphone usando l'app Huawei Health e, al suo interno, cliccate su “Dispositivi/Nome del dispositivo” e scegliete Aggiornamento firmware. Se non lo trovaste, significa che dovrete ancora attendere il suo rilascio.

