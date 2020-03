Honor 9X: l’aggiornamento ad Android 10 arriva in Italia

Non ci siamo fatti scappare la possibilità di provare, qualche mese fa, Honor 9X. Sebbene le nostre impressioni su questo dispositivo non siano state eccessivamente positive, pare che il brand non voglia assolutamente abbandonarlo. Motivo per cui, poche ore fa, ci è giunta notizia dell'arrivo di un nuovo aggiornamento che porta con sé Android 10 con la release Magic UI 3.0.

Aggiornamento 11/03: adesso è il turno dell'Italia, trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Aggiornamento 02/03: il roll-out della EMUI 10 parte anche in Europa.

Honor 9X si rinnova, anche nell'interfaccia

Da quello che abbiamo potuto vedere in queste ore, Honor 9X sta ricevendo un importante update. Tale device, infatti, era ancora fermo ad Android 9 Pie, motivo per cui era necessario un ulteriore aggiornamento. Sta per arrivare, dunque, anche sulla variante global, la EMUI 10, basata su Android 10. Con questa tutta l'interfaccia subisce un importante modifica, anche dal punto di vista grafico. Vengono introdotte, poi, anche funzioni tipiche della nuova release del robottino verde, come la modalità scura.

Honor 9X ha cominciato ad aggiornarsi in India, con la versione EMUI 10.0.0.186. Non è detto, dunque, che tale update non possa arrivare presto anche in Europa, magari proprio nei prossimi giorni. Come sempre, comunque, per verificare la presenza di qualche update è possibile recarsi nelle Impostazioni, cliccare su Sistema e recarsi in Aggiornamento software. Premendo su Verifica aggiornamento, dunque, dovreste poter ottenere tale update, solo nel momento in cui verrà caricato nel sistema.

La EMUI per Honor 9X arriva in Europa ! Aggiornamento 02/03

Era soltanto questione di tempo prima che la EMUI 10 arrivasse anche sulle unità occidentali di Honor 9X. Pochi giorni dopo il debutto in Europa del modello Pro, l'ultima UI di casa Huawei viene rilasciato nel vecchio continente per il modello base. Per il momento il roll-out è iniziato in Francia, ma già nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche in Italia.

La versione è la EMUI 10.0.0.182, ha un peso di 3.3 GB e porta con sé tutte le novità che abbiamo già visto con la decima edizione della EMUI. Oltre al classico redesign della UI, viene introdotto il Tema Scuro, la modalità GPU Turbo e tanti piccoli dettagli funzionali ed estetici.

Aggiornamento 11/03

L'aggiornamento ad Android 10 per Honor 9X è in fase di rilascio anche in Italia. Ecco il comunicato ufficiale:

“L'aggiornamento di Magic UI 3.0 introdurrà un design esteticamente piacevole per l'UX con una serie di funzioni facili da usare per creare un ecosistema di vita intelligente, unico nel suo genere, per i giovani di tutto il mondo. Questo sistema software di livello superiori spingerà i confini dello smart office, della fotografica, delle prestazioni e della sicurezza attraverso l'ampia gamma di prodotti e servizi intelligenti di HONOR.”

