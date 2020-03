Nella giornata odierna abbiamo assistito alla presentazione di Honor 30S, ma non è l'unico nuovo modello annunciato. Ad affiancarlo c'è anche Honor 9A, smartphone più economico destinato a chi è interessato più all'autonomia che ad altro. Al suo interno troviamo una capiente batteria da 5000 mAh, in grado di offrire una durata piuttosto prolungata. Anche perché il display è un'unità da 6.3″ HD+ con notch a goccia: non sarà all'ultimo grido ma strizza l'occhio alla preservazione della batteria.

Honor 9A ufficiale: tutto quello che devi sapere

Scheda tecnica

Display IPS TFT da 6.3″ HD+ (1600 x 720 pixel) con densità di 278 PPI;

(1600 x 720 pixel) con densità di 278 PPI; dimensioni di 159 × 74 × 9 mm;

processore octa-core MediaTek MT6765 Helio P35 ;

; GPU PowerVR GE8320;

4 GB di RAM;

di RAM; 64/128 GB di storage espandibile via microSD fino a 512 GB;

di storage espandibile via fino a 512 GB; dual camera posteriore da 13+2 MP f/1.8-2.4 con sensore ToF;

f/1.8-2.4 con sensore ToF; fotocamera frontale da 8 MP f/2.0;

f/2.0; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS, micro USB, ingresso mini-jack e Radio FM;

batteria da 5000 mAh ;

; sistema operativo Android 10 con EMUI 10.

Prezzo e data d'uscita

Nelle colorazioni Night Black, Blue Water Emerald e Jasper Green, Honor 9A sarà disponibile alla vendita in Cina dal 7 aprile ai seguenti prezzi:

4/64 GB : 899 yuan ( 114€ )

: 899 yuan ( ) 4/128 GB: 1199 yuan (153€)

