Honor 30S: ISP 5.0 e riduzione del rumore migliorata per il primo sample foto

L'evento di lancio di Honor 30S è fissato per il 30 Marzo e l'azienda cinese ha già confermato che il device sarà il primo equipaggiato con il SoC Kirin 820 5G. Il chipset si è comportato in modo egregio su Antutu ed ora è arrivato il momento di mettere da parte la forza bruta per dare un'occhiata ad un sample fotografico scattato con il nuovo modello in arrivo.

Aggiornamento 25/03: dopo il sample foto è spuntato in rete un presunto teaser che svela qualche dettaglio in più sulla fotocamera del device. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Honor 30S: ecco come scatta il nuovo smartphone con Kirin 820 5G

Il watermark dell'immagine conferma la presenza di una Quad Camera – già avvistata nei primi render ufficiosi – mentre l'immagine in questione ci mostra di che pasta è fatto il nuovo ISP 5.0 di cui è dotato Honor 3S. Oltre a questa caratteristica, l'azienda conferma anche la presenza della tecnologia di riduzione del rumore SLR BM3D, la quale dovrebbe offrire – almeno su carta – performance fotografiche nettamente migliorate.

Per quanto riguarda le specifiche generali del dispositivo, al momento tutto tace. La certificazione 3C ha confermato la presenza del supporto alla ricarica SuperCharge da 40W mentre le varie immagini mostrano un dispositivo dal design simile a quello del View 30.

Nuove conferme sulla fotocamera | Aggiornamento 25/03

Il portale DigitalTrends ha pubblicato un misterioso teaser poster ufficioso, il quale svelerebbe varie caratteristiche della fotocamera di Honor 30S. In primis viene confermata esplicitamente la presenza di un sensore principale da 64 MP, mentre troveremo tra le feature anche il supporto allo Zoom ottico 3X.

Le novità non finisco qui, infatti basta schiarire un po' l'immagine per scoprire un design leggermente diverso rispetto ai render trapelati nei giorni scorsi. In questo caso, all'interno del modulo rettangolare trova spazio una tripla fotocamera, accompagnata dal logo AI con il Flash LED ed il quarto sensore, subito sotto.

I render precedenti mostrano un look della fotocamera con un paio di differenze: al posto del logo abbiamo un Flash Dual LED, il quarto sensore ed uno spazio vuoto (presumibilmente per il logo). Quale delle due versioni si rivelerà veritiera?

