Honor 30S: scheda tecnica, fra rumors, certificazioni e teaser

Chi poteva immaginare che la bottiglietta di una bevanda frizzante ci avrebbe fatto scoprire l'esistenza di Honor 30S? Una manovra di marketing alquanto particolare, per uno smartphone che non sarà un top di gamma, bensì un modello mid-range. Ancora non è dato saperlo in veste ufficiale, ma tutti gli indizi finora trapelati propendono verso questa direzione. Il vero flagship sarà Honor 30, il cui periodo di lancio sarà il prossimo mese d'aprile.

LEGGI ANCHE:

Vinci un Huawei P40 Lite scaricando 9 app da AppGallery

Honor 30S è in arrivo: cosa aspettarsi dalla versione S del top di gamma 2020

Di Honor 30S è appena spuntata la certificazione 3C, grazie alla quale ci viene confermato che sarà uno smartphone 5G. Inoltre, sempre l'ente cinese ci conferma che avrà una batteria con ricarica rapida SuperCharge a 40W. Dettagli della scheda tecnica che già sapevamo, grazie ai rumors precedenti, con un'immagine che ce ne aveva mostrata la colorazione Breathing Crystal. La scocca avrà un sensore ID laterale, facendoci così capire che il display sarà IPS anziché AMOLED.

In arrivo entro fine mese, Honor 30S dovrebbe implementare il Kirin 820, anche se il primo a montarlo dovrebbe essere Honor 10X. Al di là di ciò, sarà il primo SoC mid-range di casa Huawei ad introdurre il supporto 5G anche per i telefoni non top di gamma. Ricordiamo che dovrebbe essere un SoC a 6 nm, oltre che con CPU octa-core Cortex-A77. La nuova immagine, che vedete ad inizio articolo, ci conferma la presenza di una quad camera. I sensori dovrebbero essere grandangolare, macro e ToF.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.