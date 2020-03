Honor 30S: il poster ufficiale ne conferma il design

Sappiamo che tra poco arriveranno alcuni nuovi smartphone sulla scena internazionale. Siamo in attesa, infatti, di scoprire Huawei P40, che potrebbe già essere stato annunciato in questi minuti, così come anche altri smartphone. Tra questi troviamo, dunque, anche Honor 30S, che dovrebbe essere svelato il 30 Marzo. Al momento, però, abbiamo già molte informazioni riguardo tale device, tra cui anche il profilo estetico, che in un nuovo poster comparso in rete viene ulteriormente confermato.

Honor 30S mostra una quad-camera a L

Stando alle immagini trapelate poco fa sul web, vediamo come Honor 30S conservi il design mostrato già negli scorsi giorni. All'interno di questo poster ufficiale, dunque, vediamo chiaramente come il prodotto presenti due sgargianti colorazioni a gradiente. Non sappiamo ancora, però, se saranno presenti solo queste due versioni sul mercato. Al di là di questo, però, vediamo come il retro sia caratterizzato da una quad-camera inclusa all'interno di un modulo rettangolare, che propone anche il flash LED.

Honor 30S su Antutu: il Kirin 820 fa meglio dello Snapdragon 765G e non solo

Vediamo, poi, come sui due frame laterali siano presenti il sensore d'impronte digitali, così come il tasto di accensione/spegnimento ed il bilanciere del volume. Al momento, però, non sappiamo ancora nulla su prezzo e disponibilità, dunque dovremo attendere ancora qualche giorno per tutte queste informazioni.

