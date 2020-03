Mentre l'uscita della nuova serie 30 è atteso per il mese di Aprile, l'azienda cinese ha confermato ufficialmente la data di presentazione di Honor 30S. Il dispositivo è stato avvistato prima grazie ad una campagna marketing e poi in vari render ufficiosi, con tanto di colorazione Orange.

L'azienda conferma l'uscita di Honor 30S: ecco la data di presentazione

Il teaser poster conferma la data di presentazione di Honor 30S, fissata per il 30 Marzo. Il nuovo smartphone arriverà con il supporto al 5G, ma al momento mancano dettagli ufficiali circa le specifiche. Niente paura perché le indiscrezioni non mancano di certo (qui trovate tutti i dettagli)! Secondo quanto trapelato, il device sarà mosso dall'inedito Kirin 820, mentre i vari render mostrano la presenza di una Quad Camera principale. Il look ricorda molto quello del View 30, ma quest'ultimo è dotato di un triplo modulo.

Per quanto riguarda la parte frontale, per ora mancano immagini e dettagli. Osservando il poster in alto è possibile notare l'assenza di notch: che Honor 30S sia equipaggiato con un display con un foro per la selfie camera? Di certo non manca molto prima di scoprirlo! Intanto vi segnaliamo anche un'altra novità in salsa Honor: nelle scorse ore sul portale del TENAA ha fatto capolino un nuovo modello e potrebbe trattarsi del futuro 30 Lite.

