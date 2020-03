Honor 30S confermato per errore: tutta “colpa” del marketing

Secondo alcune indiscrezioni – le quali sembrerebbero trovare una conferma grazie alla certificazione 3C del device – Honor 30 arriverà nel corso del mese di Aprile. Ovviamente per ora vige il massimo riserbo tuttavia una campagna marketing forse partita prima del previsto potrebbe aver “rovinato” i piani dell'azienda, confermando il debutto di Honor 30S.

Honor 30S è stato svelato per sbaglio da una campagna marketing del brand

Lo scorso anno, oltre ai modelli 20, 20 Pro e 20 Lite, l'azienda cinese ha presentato in patria anche una versione chiamata 20S. Per rendere il tutto ancora più variegato, quest'ultimo ha debuttato anche in Europa, ma con specifiche diverse dalla variante China. Insomma, un casino. Comunque sembra che anche quest'anno si farà il bis e la nuova serie di smartphone top del brand dovrebbe arricchirsi con Honor 30S.

Il dispositivo è stato confermato da una campagna marketing (come si vede nella foto in alto), ma non è chiaro se si tratti di una cosa voluta o meno. L'immagine svela anche la presenza del supporto al 5G, una novità per i modelli S.

Secondo un leaker cinese è probabile che Honor 30S venga lanciato prima della gamma principale; il dispositivo presenta il nome in codice Cindy e dovrebbe avere il supporto alla ricarica rapida da 40W. Nel frattempo George Zhao – a capo di Honor – sta utilizzando un dispositivo Android non specificato su Weibo: che si tratti di uno dei futuri modelli?

