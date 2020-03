Il giorno del debutto di Honor 30S si avvicina, mentre per il resto della serie non vi è ancora una certezza e si vocifera di un lancio ad Aprile. Intanto l'azienda cinese ha già confermato che il device avrà dalla sua il nuovo SoC Kirin 820 5G, una soluzione che punta alle prestazioni, all'autonomia e alla stabilità della rete 5G. Ma come si traduce tutto questo su Antutu? Scopritelo con i primi benchmark dedicati al dispositivo!

Honor 30S arriva su Antutu: ecco quanto ha totalizzato il Kirin 820 5G

Il dispositivo è spuntato su Antutu con la sigla CDY-AN90, con a bordo 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Honor 30S ha totalizzato 375.270 punti, un valore di tutto rispetto, che lascia presagire molte soddisfazioni in termini di performance quotidiana. La vera chicca è il grafico che vedete in basso, il quale mette a confronto i risultati ottenuti nei benchmark sia dal Kirin 820 5G che dal rivale Snapdragon 765G.

Il chipset di Qualcomm viene superato di gran lunga nei vari test (CPU, GPU, UX) e la nuova soluzione della casa cinese si piazza ben al di sopra anche del precedente Kirin 810. I risultati virano verso punteggi abbastanza elevati, che vanno in direzione del Kirin 980, l'ex chipset high-end del colosso tecnologico.

Insomma, Honor 30S si preannuncia davvero interessante e siamo curiosi di saperne di più. Per quanto riguarda i benchmark di Antutu questi hanno fatto emergere anche altre specifiche, come la presenza di una GPU Mali-G57 e di un display Full HD+ (2400 x 1080 pixel). Per maggiori dettagli su scheda tecnica e design, vi rimandiamo ai rispettivi articoli.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.