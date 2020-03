Mentre siamo in attesa del lancio del modello da 30S – il 30 Marzo – ecco che sui social cinesi cominciano a fare capolino le prime immagini dedicate a Honor 30 Pro, fratello maggiore il cui debutto sarebbe previsto per il mese di Aprile. Il dispositivo sarebbe stato paparazzato in metropolitana e pare che il suo utilizzatore ne stesse testando le varie funzionalità.

Honor 30 Pro paparazzato in metropolitana: ecco le prime immagini dal vivo del flagship

1 di 3

Per il momento si sa poco o nulla in merito ai prossimi top di gamma della casa cinese. Fino a questo momento l'attenzione (ufficiale e non) era rivolta tutta al 30S, il primo modello del brand dotato del Kirin 820 5G. Comunque non sono mancate alcune indiscrezioni in merito al comparto fotografico (le trovate qui e qui) ma ad oggi, le uniche immagini erano quelle di alcuni presunti render che mostravano il retro del flagship. E invece, come un fulmine a ciel sereno, ecco arrivare Honor 30 Pro in tutto il suo splendore.

Gli scatti immortalano uno smartphone dotato di un display particolarmente ampio, con un doppio foro in alto a sinistra (osservate bene le foto) e bordi curvi. Un piccolo appunto è necessario: si parla di Honor 30 Pro, eppure il dispositivo assomiglia tantissimo a Huawei P40 Pro, il cui debutto è fissato per oggi (potete seguire l'evento qui).

Quindi i dubbi restano e non possiamo far altro che restare in attesa di ulteriori novità. Per le specifiche, come anticipato, tutto tace e l'unica certezza potrebbe essere rappresentata dalla presenza del SoC Kirin 990, ovviamente con il supporto al 5G.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.