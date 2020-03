Honor 30 con fotocamera “dorata”: ci vedrà lontano, anche di notte

In rete si è ipotizzato che Honor 30 potesse avere un design atipico, se si considerano gli ultimi smartphone Huawei ed Honor. Ad eccezione di Mate 30, tutti i telefoni lanciati di recente hanno una fotocamera o verticale o dentro un riquadro. Fatto sta che questo rumor è stato prontamente smentito dai render ufficiosi messi in giro da XDA. Al contrario, il prossimo flagship Honor avrà un modulo fotografico rettangolare molto simile a quello che vedremo su P40.

There is a golden frame in the camera possibly on Honor 30🤔.

Just like the black version of the P40 lite pic.twitter.com/aLwVfIKbff

— Teme (特米) (@RODENT950) March 19, 2020