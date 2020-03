Honor 30 avrà il sensore fotografico più grande di tutti

Anche se pure Honor 30S è nei futuri dell'azienda, tutta l'attenzione per le nuove uscite dell'azienda è rivolta verso Honor 30. In arrivo successivamente alla serie P40, il produttore punterà tutto sulla fotocamera, come sottolineato nell'ultima immagine comparsa in rete. In questo teaser vengono sottolineate le dimensioni del sensore, finora mai raggiunte da nessun altro produttore. Si tratterà di un sensore Sony della serie IMX, superiore alle soluzioni viste finora nel settore mobile.

LEGGI ANCHE:

Recensione Honor 9X Pro: 6/256 GB a 249 euro!

La fotocamera di Honor 30 sarà da record e riuscirà a vedere di notte

Ad oggi il sensore più grande in circolazione è il Samsung ISOCELL Bright HM1 da 108 MP, montato a bordo di Samsung Galaxy S20 Ultra. Con dimensioni di 1/1.33″ e pixel da 0.8 µm, sta sopra al Sony IMX689 da 48 MP visto su OPPO Find X2 Pro, da 1/1.43″ e pixel da 1.12 µm. In terza posizione, invece, troviamo un altro sensore Samsung, ovvero il GW1 da 64 MP, 1/1.7″ e pixel da 0.8 µm.

Ma a breve questa classifica sarà presa dall'inedito sensore Sony che debutterà sulla serie Honor 30. Ciò sarà possibile grazie a dimensioni maggiore da 1/1.3″, ma il suo bonus principale saranno i pixel da 1.2 µm. Questo permetterà allo smartphone di “vedere di notte“, come sottolineato nel teaser delle scorse settimane. E se già con Honor 20 si può beneficiare di una modalità Notturna al top del settore, siamo certi che con la generazione 30 ci saranno ulteriori passi in avanti.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.