Honor 30 sempre più vicino grazie alla certificazione 3C

Di recente la compagnia cinese ha lanciato il nuovo V30 (anche in Europa, con il nome di View 30) ma del prossimo Honor 30 ancora non si sa praticamente nulla. Alcune indiscrezioni precedenti presentavano come finestra di lancio il mese di Aprile ed ora il periodo di uscita sembra ancora più plausibile grazie alla certificazione 3C.

Honor 30 ha ricevuto la certificazione 3C: ecco i dettagli

Il dispositivo sarebbe comparso sul portale dell'ente certificativo con la sigla BMH-AN10. Ovviamente – allo stato attuale – non è confermato che si tratti a tutti gli effetti di Honor 30, ma i media cinesi sembrano abbastanza certi della cosa. Il dispositivo, infatti, arriva con il supporto alla ricarica rapida da 10V 4A (quindi 40W), in linea con la serie V30/View 30. Inoltre viene fatta menzione del supporto al 5G, un dettaglio aggiuntivo ma che pare quanto mai scontato.

Il flagship dovrebbe debuttare il due incarnazioni (la standard e il modello Pro) e ci si aspetta un pannello tutto schermo con un foro per la selfie camera. Ovviamente, a muovere il tutto troveremo il SoC Kirin 990 5G, mentre lato fotografico ci si aspetta un sensore principale da 64 MP, ma il tutto è da prendere con le dovute precauzioni fino ad una conferma ufficiale oppure a dei leak più convincenti.

