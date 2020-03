Honor 20/20 Pro e View 20: la Magic UI 3.0 inizia a farsi stabile

Dopo il rilascio in patria e in alcuni paesi europei, il colosso cinese annuncia l'arrivo della nuova Magic UI 3.0 Beta per Honor View 20, Honor 20 e Honor 20 Pro anche in Italia. L'ultima versione beta dell'interfaccia proprietaria si presenta con un look completamente nuovo e con tante funzionalità aggiuntive, migliorando al contempo anche la velocità.

Aggiornamento 02/03: inizia il roll-out anche dell'aggiornamenti in veste stabile. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Honor 20/20 Pro e Honor View 20 cominciano a ricevere la nuova Magic UI 3.0

Il nuovo design della Magic UI 3.0 Beta imposta un layout in stile Magazine Design: l'area del titolo più grande, spaziature bianche, sistema a griglia ed elementi evidenziati. Questo rende il contenuto più invitante e coinvolgente. La nuova estetica offre agli utenti un'esperienza di lettura in stile “magazine”. L’icona delle Impostazioni, da piccolo rettangolo, diventa un'icona più grande e tonda dal look moderno e semplice. I suggerimenti delle impostazioni e le descrizioni con un font più piccolo vengono eliminate per aumentare gli spazi bianchi dando un senso di eleganza.

Il nuovo software presenta un menu a tendina inedito, dal design semplice e moderno. Scorrendo una volta verso il basso si ha accesso a tutte le funzioni necessarie per l'utilizzo quotidiano; scorrendo due volte verso il basso si ha accesso a tutte le funzioni presenti nel menu. Ovviamente non manca all'appello la Dark Mode, la quale permette di beneficiare del tema scuro, con un miglior contrasto tra sfondo e testo.

Deterministic Latency Engine

Le nuove funzionalità continuano con la tecnologia Deterministic Latency Engine. Definendo il livello della qualità del servizio e il termine di ogni compito del sistema, il sistema operativo lavorerà basandosi sul livello della priorità della qualità del servizio e sulle scadenze per organizzare la CPU, la GPU, la memoria, la banda base, la rete Wi-Fi e altre risorse. Ciò garantisce che i compiti ad alta priorità (tra cui le operazioni con il touch o le app in primo piano) ricevano le risorse migliori per donare agli utenti un’esperienza più rilassante ed equilibrata ed è inoltre in grado di risolvere completamente i problemi di ritardi causati dalla competizione non regolata per le risorse tra i compiti di Android, aiutando a diminuire la latenza di risposta del 25,7% e la latenza di oscillazione del 55,6%, fornendo un’esperienza di gioco quotidiana sempre veloce.

Magic UI 3.0 Beta è disponibile in vari paesi europei (tra cui dovrebbe esserci anche l'Italia) per i dispositivi Honor 20, Honor 20 Pro e Honor View 20. Se volete provare ad accedere al programma Beta – anche se non è detto che abbiate successo – potete provare tramite l'app ufficiale del brand.

La Magic UI 3.0 inizia ad arrivare anche stabile | Aggiornamento 02/03

A mesi di distanza dal programma Beta, la Magic UI 3.0 in versione Stabile sta per fare il suo debutto in giro per il globo. Non è ancora ben chiaro quali mercati la stiano ricevendo, ma sta partendo dall'India ed è destinata ad Honor 20, 20 Pro ed Honor V20/View 20. La versione coinvolta è la EMUI 10.0.0.184, anche se in alcuni paesi è la 186/180/179, anche a seconda del modello.

Dopo lo stop degli aggiornamenti durante il mese di gennaio, questo fine febbraio/inizio marzo rappresenta un ritorno alla normalità per il roll-out di casa Honor. Dopo l'India il roll-out verrà esteso anche ad Europa, Asia, Medio Oriente e Sud America. Non appena arriverà nel nostro continente non mancheremo di farvelo sapere.

