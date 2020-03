Honor 10X potrebbe essere il primo con Kirin 820 5G

Dopo i vari lanci da parte di Xiaomi ed OPPO, Realme, iQOO e Black Shark nella fascia alta, anche Honor (e Huawei) si preparano a fare lo stesso. Ma non ci sarà soltanto Honor 30: nei piani del produttore ci sarebbe anche Honor 10X. La serie seguirà quanto fatto dall'apprezzata serie 9X, forse introducendo una novità finora inedita. Si vocifera che lo smartphone possa essere il primo ad integrare al suo interno il Kirin 820, della cui esistenza si è già parlato nelle scorse settimane.

LEGGI ANCHE:

Gli HMS supereranno i servizi Google, parola del presidente di Honor

Il nuovo SoC Kirin 820 5G potrebbe debuttare a bordo di Honor 10X

Il Kirin 820 rappresenterà una new-entry molto importante per la produzione di HiSilicon, dato che i rumors indicano che sarà il primo SoC 5G per la fascia mid-range. In realtà la serie Honor X è indirizzata ad un segmento medio/alto del mercato, pertanto non si tratterebbe di un SoC indirizzato ai telefoni più economici. Le specifiche finora trapelate parlano di un processo produttivo TSMC a 6 nm, più denso a livello hardware del 18%. La CPU godrebbe di architettura ARM Cortex-A77, oltre che supporto 5G SA+NSA.

Per il momento le informazioni su Honor 10X finiscono qua, pertanto è ancora difficile farsi un'idea su quali novità lo caratterizzeranno. Anche perché la serie Honor 9X ha debuttato in estate 2019 e dovrebbero mancare ancora mesi a questo nuovo modello.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.