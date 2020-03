Il compleanno di GearBest è in dirittura d'arrivo e lo store cinese ha già dato il via ai festeggiamenti con le primi iniziative dedicate al sesto anniversario. Andiamo a dare un'occhiata a quali sono le novità e le promozioni già disponibili per gli appassionati!

Il sesto compleanno di GearBest è alle porte: ecco tutte le novità e le offerte dell'evento

Il periodo di maggior interesse per i festeggiamenti del sesto compleanno di GearBest parte oggi, 18 Marzo, e culminerà il prossimo 20 Marzo. All'interno della pagina principale dedicata all'evento sono raccolte tutta una serie di offerte, divise per categoria. Si parte con gli sconti dedicati a Xiaomi, con tutta una serie di accessori del brand cinese e delle compagnie partner (con tante prodotti direttamente da YouPin).

Si continua con la sezione dedicata ai prodotti in offerta con spedizione dai magazzini europei (con consegna da uno a cinque giorni). Tra le varie sezioni troviamo quella dedicata ai prodotti legati alla domotica – con lampadine smart, vacuum cleaner e così via – passando per gli smartphone Xiaomi e non solo.

Ovviamente non possono mancare ulteriori iniziative pensate per ingolosire gli utenti, come l'Amazfit Brand Festival e il Yeelight Brand Festival. Si tratta di sue sottosezioni della pagina dell'evento in cui vengono proposti i migliori prodotti dei due marchi a prezzo scontato.

Un'altro elemento immancabile in ogni evento di GearBest che si rispetti sono le Lucky Bag (o Pesca Fortunata), proposte a vari tagli di prezzo. I prodotti contenuti all'interno superano sempre la cifra pagata, ma non è possibile sapere in anticipo di cosa si tratterà: il brivido della sorpresa unito al risparmio! In basso trovate il link alla pagina principale dell'evento dedicato al sesto compleanno di GearBest: tenetela d'occhio per non perdere nessuna iniziativa!

