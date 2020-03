Eufy: spuntano online due nuove telecamere di sicurezza

Da quello che abbiamo potuto notare in questi anni, i sistemi di sicurezza hanno cominciato ad essere sempre più richiesti sul mercato. Questi dispositivi, infatti, hanno raggiunto un livello di affidabilità tale che, molto spesso, non è neanche necessario spendere troppo per usufruire di un buon servizio. Tra i brand che, comunque, in questo settore sono più conosciuti troviamo anche Eufy di Anker. Sembra, dunque, che all'orizzonte ci siano due nuovi prodotti di quest'azienda, che sono spuntati per sbaglio su Facebook.

IndoorCam Pan 2k è il nome di una delle due videocamere pronte al lancio

Stando alle ultime informazioni a riguardo, pare che su Facebook siano comparsi due nuovi prodotti di Eufy. Dando un'occhiata alle immagini, dunque, pare che la prima sia Eufy IndoorCam Pan 2k, una videocamera per interni che dovrebbe essere compatibile con HomeKit di Apple. Anche il secondo modello, però, dovrebbe mostrare tale compatibilità, sebbene non si conosca ancora il suo nome.

Non abbiamo ancora informazioni in merito a questi due prodotti. Tutte le specifiche tecniche, dunque, ci sono ancora sconosciute. Sicuramente entrambe saranno dotate di connettività Wi-Fi e Bluetooth, così da potersi connettere con lo smartphone tramite l'app ufficiale. Attendiamo, quindi, di conoscere ulteriori dettagli in futuro.

