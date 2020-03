Grazie alla Docking Station Baseus, il vostro smartphone Android si trasforma in un PC, con la possibilità di utilizzare un display, mouse, tastiera e non solo. E poi il prezzo non è davvero niente male grazie al Coupon dedicato su GearBest!

La Docking Station Baseus è in sconto con Coupon su GearBest

Prima di procedere oltre vi segnaliamo che la Docking Station Baseus è compatibile solo con smartphone dotati di una porta di ricarica USB Type-C 3.0. Fatta questa doverosa premessa, andiamo a dare uno sguardo a questo particolare prodotto. La basetta offre una porta USB 3.0, due ingressi USB 2.0, un ingresso per display (HDMI), un lettore di schede, uno per microSD ed una porta di ricarica Power Delivery. Realizzata in lega di alluminio e ABS, la Docking Station di Baseus permette di trasformare il vostro smartphone in un vero e proprio “piccolo” PC.

Che ne dite di questo prodotto? Se siete interessati, in basso trovate il link all'acquisto dallo store GearBest, con il Coupon da utilizzare per beneficiare dello sconto.

