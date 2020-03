Torna il nostro appuntamento quotidiano che le offerte di Banggood, quest'oggi con un prodotto economico e conveniente… e sì, si tratta di un dispositivo lanciato sulla piattaforma di crowdfunding della compagnia di Lei Jun. Il nuovo dispenser di sapone automatico di Xiaomi YouPin scende ad un prezzo vantaggioso grazie a questa offerta lampo.

Il nuovo dispenser di sapone di Xiaomi YouPin è in offerta lampo con spedizione gratis

Dotato di un sensore ad infrarossi con rilevamento fino a 5/7 cm, il nuovo dispenser di sapone automatico lanciato su Xiaomi YouPin è un prodotto nel perfetto stile del brand e delle sue aziende partner. Abbiamo un design minial, un corpo in ABS con grado di impermeabilità IPX3 e un contenitore da 250 ml. Il dispositivo è alimentato da 4 batterie AA (mini stilo) e si sposta alla perfezione con qualsiasi tipo di arredamento.

In basso trovate il link all'acquisto, dove troverete il dispenser di sapone in offerta lampo e con spedizione gratuita.

