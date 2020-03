CUBOT King Kong CS: il Rugged Phone con Android 10 è in vendita a meno di 70€

Se siete appassionati di Rugged Phone ed eravate in attesa di una soluzione economica e dotata di Android 10, è arrivato il momento che aspettavate grazie a CUBOT King Kong CS. Il nuovo smartphone ultra resistente è disponibile all'acquisto ed è in sconto ad un prezzo davvero niente male.

CUBOT King Kong CS è il primo Rugged Phone con Android 10 ed è in vendita ad un prezzo super conveniente

L'ultimo Rugged Phone targato CUBOT monta Android 10 (Go Edition) in versione pura, con tutte le novità del caso (come il tema scuro, tanto per citare una delle feature preferite dagli utenti). CUBOT King Kong CS è dotato di una batteria da 4.400 mAh (in modo da non restare mai a piedi) ed arriva con tutto il pacchetto rugged del caso: abbiamo infatti sia la certificazione IP68 contro polvere e liquidi che quella militare MIL-STD-810G. Non mancano poi GPS, un sensore magnetico ed il giroscopio, tutti indispensabili per le avventure all'aperto.

Il dispositivo permette di utilizzare due SIM ed una schedina di memoria fino a 128 GB, in modo da poter salare scatti e video senza problemi di spazio. A muovere il tutto troviamo il SoC MediaTek MT6580, accompagnato da 2 GB di RAM e 16 GB di storage. Il display di CUBOT King Kong CS è una soluzione da 5″ con risoluzione HD mentre lato fotografico trovano spazio un modulo selfie da 8 MP ed un sensore principale da 13 MP.

Se siete in cerca di un Rugged Phone basilare ed economico, allora il nuovo CUBOT non potrà che accontentarvi!

Articolo sponsorizzato.

