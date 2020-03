Huawei ha lanciato un nuovo interessante concorso che consente di vincere, sfidando la sorte, il nuovo Huawei P40 Lite, di cui vi abbiamo recentemente proposto la recensione, semplicemente scaricando alcune applicazioni dallo store proprietario AppGallery.

Scarica e vinci Huawei P40 Lite: scopri come fare!

L'iniziativa, infatti, permette agli utenti di tentare la fortuna a patto che vengano scaricate 9 applicazioni della selezione “Essential App” direttamente da AppGallery. Le app in oggetto sono le seguenti:

YOOX

3B Meteo

RaiPlay

GialloZafferano

Photosi

Tiktok

Trip.com

Blackjack 21

TrovAPP

È previsto un tentativo per ogni app scaricata per un massimo di 9 tentativi. Una volta scaricata una delle applicazioni è necessario cliccare sulla ruota della fortuna in basso per scoprire subito se il tentativo è vincente.

Il concorso è valido dal 13 marzo fino al 26 aprile ed ovviamente è gratuito per tutti i partecipanti con almeno 18 anni e dotati di Huawei ID (dunque possessori di uno smartphone Huawei). La formula utilizzata è l'Instant Win, ovvero una volta completate tutte le operazioni sarà comunicato immediatamente l'esito positivo o negativo dell'iniziativa.

Il regolamento completo della campagna “Scarica e vinci Huawei P40 Lite” è disponibile sul sito ufficiale dei Huawei Mobile Services mentre per accedere all'iniziativa basta cliccare qui tramite uno smartphone Huawei con AppGallery.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.