Il mid-range più potente è di OPPO, per Antutu | Febbraio 2020

Se si parla di top di gamma, Xiaomi Mi 10 Pro si è rivelato il modello più potente in circolazione. Almeno secondo il team di Antutu, i cui risultati permettono di stilare una classifica di riferimento per tutti gli amanti dei benchmark. Ma perché limitarci ai flagship, quando anche e soprattutto i modelli mid-range ricoprono un ruolo fondamentale nell'economia globale? Ecco perché è stata stilato un ranking che comprende i dispositivi meno prestanti, con risultati che premiano OPPO, ma non solo.

OPPO Reno 3 si conquista la classifica dei mid-range per la piattaforma di Antutu

Ebbene sì, lo smartphone mid-range che svetta fra la massa è OPPO Reno 3 5G. Questo grazie all'implementazione del SoC Dimensity 1000L targato MediaTek, finora esclusivo dell'ultimo arrivato di casa OPPO. Per chi non se lo ricordasse, il chipset a 7 nm include una CPU Cortex-A76/A55 a 2.0 GHz, oltre ad una GPU Mali-G57. Questo, abbinato a 8/128 GB di memoria, fa sì che Reno 3 abbia una marcia in più rispetto alla concorrenza, come dimostra la classifica.

Subito dopo troviamo Vivo X30 5G, smartphone della società “sorella” sotto l'egida di BBK, anch'esso con un chipset “esclusivo”, ovvero il Kirin 980. Subito dopo ci sono Redmi K30 5G e OPPO Reno 3 Pro 5G, entrambi dotati di Snapdragon 765G. Da qui in poi troviamo quasi esclusivamente terminali basati su Kirin 810, sia di casa Huawei che Honor. Ecco come si compone la classifica riferita al mese di febbraio 2020:

OPPO Reno 3 5G (Dimensity 1000L) Vivo X30 5G (Exynos 980) Redmi K30 5G (Snapdragon 765G) OPPO Reno 3 Pro 5G (Snapdragon 765G) Honor 9X Pro (Kirin 810) Huawei Nova 6 SE (Kirin 810) Honor 20S (Kirin 810) Honor 9X (Kirin 810) Huawei Nova 5 (Kirin 810) Redmi Note 8 Pro (Helio G90T)

