CHUWI AeroBook Pro 15.6 punta sul display, con un pannello 4K HDR

Il successore di AeroBook – o meglio, la sua versione migliorata – è in dirittura d'arrivo su Indiegogo e la compagnia cinese ha già dato il via alla promozione che precede il debutto della campagna di crowdfunding. CHUWI AeroBook Pro 15.6 si presenta come una soluzione interessante sotto vari punti di vista, ma soprattutto come un notebook che mira ad essere completo. Il terminale è equipaggiato con un display da 15.6″ con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) e supporto HDR, ma le migliorie per il pannello non finiscono qui.

CHUWI AeroBook Pro 15.6 è in dirittura d'arrivo su Indiegogo

La casa cinese ha pubblicato qualche dettaglio in più sul display che troveremo a bordo di CHUWI AeroBook Pro 15.6. Di seguito trovate l'elenco delle caratteristiche.

gamma cromatica 100% sRGB

profondità di colore a 10 bit

oltre 1.07 miliardi di colori

densità di 282 PPI

luminosità di 340 nit

Insomma, grazie alla risoluzione 4K sarà possibile godere di testi e immagini in modo chiaro, con un'esperienza visiva appagante. D'altro canto il tocco in più è dato dalla fedeltà cromatica, che promette faville.

Il display 4K di CHUWI AeroBook Pro 15.6 offre buone prestazioni in termini di luminosità, contrasto e gamma dinamica elevata. Inoltre è in grado di decodificare video 4K senza problemi grazie alla presenza di un processore Intel Core i5.

Il nuovo terminale del brand cinese è ottimo sia nell'utilizzo quotidiano, che per esigenze professionali. Per chi si fosse perso qualche dettaglio, a bordo troviamo una soluzione Intel Core i5, accompagnata 8 GB di RAM DDR4 e SSD da 256 GB, un pacchetto che offre delle performance che si adattano a molteplici esigenze. Il corpo è realizzato in metallo – con un peso di poco più di 1.5 Kg – mentre la batteria è un'unità da 60 Wh.

La configurazione di CHUWI AeroBook Pro 15.6 non è niente male e il prezzo di vendita di 599$ (circa 528€ al cambio) contribuisce a renderlo ancora più interessante. Volete saperne di più? Allora date un'occhiata alla pagina dedicata presente su Indiegogo!

Articolo sponsorizzato.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.