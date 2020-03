Il nuovo notebook del brand cinese ha finalmente una data di uscita. CHUWI AeroBook Pro 15.6 debutterà oggi – 25 Marzo – su Indiegogo: alle ore 15 partirà la campagna di crowdfunding e sarà possibile dare un'occhiata approfondita a tutti i dettagli del terminale e procedere con l'acquisto.

CHUWI AeroBook Pro 15.6: al via la campagna di crowdfunding su Indiegogo

Il dispositivo – come anticipato anche in precedenza – è dotato di un display da 15.6 pollici di diagonale, con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) e una gamma cromatica 100% sRGB. Il cuore pulsante di CHUWI AeroBook Pro 15.6 è il processore Intel Core i5-6287U, una soluzione dual core (con 4 thread) ed una frequenza massima di 3.5 GHz. Ad affiancare il processore troviamo 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di storage SSD.

Grazie a questo comparto tecnico, il notebook di CHUWI è perfetto come terminale hackintosh, ponendosi come una valida alternativa economica al MacBook Pro. Il nuovo AeroBook Pro debutta oggi su Indiegogo al prezzo scontato di 499 dollari (circa 461€) e per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata.

Articolo sponsorizzato.

