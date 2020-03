BlitzWolf BW-LT23 Pro è la sveglia votata al relax ed è in sconto al 50%

Luce notturna e sveglia con suoni rilassanti: due prodotti in uno con BlitzWolf BW-LT23 Pro, disponibile in offerta lampo sullo store Banggood a metà prezzo.

BlitzWolf BW-LT23 Pro: due prodotti in uno in offerta lampo su Banggood

La sveglia BlitzWolf BW-LT23 Pro pensa al relax grazie alle modalità Alba e Tramonto, le quali aumentano o attenuano la luminosità con luce calda in modo progressivo, senza sbalzi snervanti. A proposito di relax, sono presenti 10 suoni naturali da impostare come suoneria, per un risveglio senza “traumi”.

Il dispositivo è dotato di un display per visualizzare l'ora e le varie funzioni mentre tutt'intorno è presente un corpo che integra una luce LED RGB regolabile, dettaglio che rende il prodotto ideale come luce notturna. Inoltre basterà un singolo tap della parte superiore per rimandare la sveglia di nove minuti, in modo da poter beneficiare di un altro po' di sonno senza il rischio di restare a dormire.

