BlitzWolf BW-FUN4 è la lampada germicida UV per il vostro armadio

Per gli utenti che puntano alla massima igiene, la lampada germicida UV Blizwolf BW-FUN4 rappresenta una scelta perfetta per sterilizzare gli ambienti più “a rischio” (come una scarpiera, ad esempio). E poi si tratta di un prodotto in offerta lampo su Banggood, ad un prezzo davvero allettante!

La lampada germicida Blitzwolf BW-FUN4 è in offerta lampo su Banggood

La lampada germicida UV BlitzWolf BW-FUN4 svolge un'importante azione antibatterica, con un tasso di sterilizzazione del 99.99%. Si tratta di una soluzione particolarmente compatta e portatile, adatta per ambienti chiusi (o comunque da meno 2 metri quadrati), come armadi, scarpiere, frigoriferi. Ovviamente è preferibile non utilizzarlo in stanze troppo grandi, in modo da non perdere di efficacia.

Il ciclo di sterilizzazione dura 30 minuti: basterà accendere la lampada germicida ed allontanarsi dalla stessa per lasciarla agire. Il dispositivo integra una batteria da 700 mAh, ricaricabile tramite l'apposita porta microUSB. Con una ricarica, la lampada germicida UV di Blitzwolf garantisce fino a 4/5 cicli di sterilizzazione.

In basso trovate il link all'acquisto, dove troverete il prodotto in preordine a prezzo scontato.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.