Black Shark ha lanciato una valanga di accessori: nuove cuffie wireless, un Game Pad ed altro

Quest'oggi – 3 Marzo – la compagnia cinese ha ufficializzato Black Shark 3 ed il fratello maggiore Pro, i nuovi smartphone da gaming che provano a dare un bello scossone al genere. Oltre a questi, l'azienda ha annunciato anche una sfilza di accessori dedicati agli appassionati di mobile gaming e non solo, a cominciare dalla ventola di raffreddamento per smartphone.

Non solo Black Shark 3: ecco i nuovi accessori annunciati dalla compagnia cinese

La Black Shark Frozen Back Clip Pro si presenta come una versione migliorata della ventola di raffreddamento per smartphone lanciata qualche settimana fa su YouPin. A differenza di quest'ultimo, il nuovo modello arriva con un look particolarmente tamarro, con tanto di luce LED all'interno del corpo (che crea un affetto arcobaleno). Il dispositivo offre una potenza di 9W, presenta il supporto al Bluetooth e consente di abbassare la temperatura di 14° in appena un minuto. Niente male, eh?

La ventola è compatibile per smartphone Android e Apple ed è in vendita in Cina a 179 yuan, circa 23€ al cambio.

Oltre a questo prodotto, Black Shark ha lanciato anche le sue nuove cuffie wireless Gaming Phone 2, realizzate in alluminio e dotate del supporto al Bluetooth 5.0. Ovviamente non mancano le solite luci LED RGB; le cuffie sono disponibili all'acquisto a 499 yuan, circa 64€. Presente all'appello anche la nuova generazione di Pad per smartphone (sinistro), dotata di giroscopio a 6 assi e un design ancora più ergonomico, al prezzo di 199 yuan (circa 25€).

Pensate che gli accessori Black Shark finiscano qui? Vi sbagliate di grosso perché l'azienda ha lanciato anche un cavo per la ricarica magnetica (79 yuan, 10€), un mouse da gaming ed una tastiera meccanica a una mano (rispettivamente a 329 e 299 yuan, circa 42 e 38€), insieme ad un paio di cuffie cablate con plug da 3.5 mm a 99 yuan (circa 12€).

