Black Shark 3 conquista la Cina con oltre 5 milioni di registrazioni

Alcuni giorni fa l'azienda cinese ha svelato i suoi nuovi smartphone da gaming Black Shark 3 e il suo fratello maggiore Pro, due dispositivi interessanti sotto molteplici aspetti. La serie pensata per i videogiocatori si è rinnovata sia sul lato estetico che quello tecnico, presentando tutta una serie di migliorie che rendono entrambi gli smartphone super appetibili. Purtroppo l'azienda non ha ancora confermato il debutto in Europa, ma in Cina le cose si stanno facendo particolarmente piccanti e l'hype per la nuova gamma si sta facendo sentire non poco.

Black Shark 3 da record: superate le 5 milioni di registrazioni in patria

In base a quanto svelato dalla stessa compagnia cinese, le registrazioni dedicate a Black Shark 3 hanno raggiunto l'impressionante numero di oltre 5 milioni di utenti interessanti. Vale la pena specificare che al momento si tratta di registrazioni e non di preorder o vendite. Il flagship da gaming sarà commercializzato a partire dal 27 Marzo e prima di questa data il sito ufficiale ha dato il via, appunto, alle registrazioni. Si tratta di una pratica corrente nel mercato cinese e che permette ai produttori di sapere in anticipo il numero di utenti interessati all'acquisto.

Ovviamente la conversione da registrazione ad acquisto non è garantita, ma si tratta comunque di un indicatore utilissimo. Nel caso del Black Shark 3 lo è ancora di più perché mette in evidenza l'interesse crescente degli utenti cinesi per il settore degli smartphone da gaming.

Allora, che ne pensate delle nuove aggiunte alla serie Black Shark? Avete apprezzato i tasti meccanici a scomparsa del modello Pro (noi siamo letteralmente impazziti durante l'annuncio, ndr)?

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.