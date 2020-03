Black Shark 3 Pro passa dalle mani di JerryRigEverything

Il settore degli smartphone da gaming si sta facendo piuttosto agguerrito, come dimostra il lancio dell'ultimo Black Shark 3 Pro. A differenza dei tentativi di Razer, la divisione di Xiaomi si sta rivelando apprezzata dagli appassionati, come dimostrano i primi dati di vendita. Per questo JerryRigEverything ha deciso di analizzarlo a modo suo, ovvero svolgendo il suo fatidico test di resistenza. Un test che ha avuto come soggetto non soltanto il telefono in sé, ma anche gli accessori a corredo.

LEGGI ANCHE:

L’igiene non passa mai di moda: il dispenser di sapone di Xiaomi YouPin è in offerta lampo

JerryRigEverything mette a dura prova la resistenza di Black Shark 3 Pro

Sì, perché Black Shark 3 Pro arriva sul mercato con una ventolina di raffreddamento incaricata di tenere a bada le temperature, toccando minimi prossimi agli 0° C. Ciò è possibile grazie alla ventolina RGB ad alti RPM, assieme ad una heatpipe in rame, un radiatore metallico dotata di pasta termica ed un sensore che comunica con lo smartphone. Ma non finisce qui: al suo interno c'è anche un dissipatore elettrico, incaricato di spostare il calore in eccesso.

Per quanto riguarda il Black Shark 3 Pro stesso, ha superato a pieni voti tutti i test di rito, a partire dalla capacità di resistere ai graffi del display. Davanti ci sono due griglie che coprono gli speaker stereo, in plastica ma praticamente impossibili da rimuovere. Il frame è in metallo e reagisce come tale, compreso lo slider ma non i tasti dedicati al gaming, anch'essi in plastica.

Da notare che il retro è sì in vetro ma con texture zigrinata, in modo da risultare meno scivoloso mentre lo si impugna. Fanno eccezione le bande metalliche, che rendono il tutto più techie e sci-fi. Inutile dirlo, la grossa scocca di Black Shark 3 Pro, dallo spesso di 10.1 mm e dal peso di 253 g, non si spiega e non si spezza.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu