Black Shark 3 Pro: eccolo dal vivo nelle prime immagini Hands-on

A poche ore dall'evento di lancio di Black Shark 3 Pro (e del suo fratello minore) ecco spuntare le prime gallerie di immagini dal vivo Hands-on della nuova coppia di smartphone da gaming. Che dite, a questo giro la compagnia cinese partner di Xiaomi si è superata?

Black Shark 3 Pro (c'è anche il fratello minore!) si mostra nelle prime immagini Hands-on

Come si evince anche dalle immagini in alto, è impossibile non notare la differenza nelle dimensioni di Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro. Il modello standard monta un pannello da 6.67″ Full HD+ mentre la variante maggiorata è dotata di un'unità da 7.1″ Quad HD+. In entrambi i casi si tratta di un display AMOLED con refresh rate a 90 Hz e una frequenza di campionamento del tocco a 270 Hz.

Lungo il bordo superiore trova spazio un ingresso mini-jack per le cuffie mentre all'opposto abbiamo la porta Type-C. La back cover ospita un pin per la ricarica magnetica, utile per ricaricare il dispositivo e giocare senza impedimenti.

Allora, che ve ne pare dei nuovi smartphone da gaming? In attesa di saperne di più su un possibile debutto internazionale, qui trovate tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità in patria di Black Shark 3 Pro e del suo “fratellino”.

