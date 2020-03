Black Shark 3 Pro con display top, al posto del modello base

Domani sarà il tanto atteso giorno per chi non vede l'ora di scoprire come sarà Black Shark 3. Anche il sub-brand di Xiaomi ha deciso di adattarsi all'attuale trend di mercato, ovvero quello di proporre anche un modello Pro. Ci sarà, quindi, anche Black Shark 3 Pro, il modello per chi non vorrà avere nessun compromesso di sorta. Anche perché il vero top di gamma fra i due avrà con sé caratteristiche di pregio più elevato, a partire dal display.

A farci capire quali saranno le differenze fra gli schermi dei due modelli ci pensa una stessa infografica ufficiale. Nel caso di Black Shark 3 “liscio” avremo uno schermo da 6.67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9. Al contrario, Black Shark 3 Pro si spingerà oltre, con un pannello da ben 7.1″ Quad HD+ (3120 x 1440 pixel) in 19.5:9.

