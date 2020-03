Lo spot dei comandi vocali di Black Shark 3 è a dir poco assurdo

Che gli orientali abbiano un concetto di pubblicità più originale del nostro non lo scopriamo certo oggi. Basta pensare ai celebri spot giapponesi, spesso con temi assurdi per pubblicizzare qualsiasi tipo di prodotto. Non fa eccezione Black Shark 3: pur essendo di provenienza cinese, l'ultimo teaser video non potrà non strapparvi un sorriso, per quanto sia molto strano.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi 10 è in arrivo in Italia: parola di Diletta Leotta

Ancora novità per la lista delle features che avremo sulla serie Black Shark 3

Partiamo col dire che adesso scopriamo che la serie Black Shark 3 potrà vantare un sistema di dissipazione del calore più avanzato. Anziché avere un solo strato, potrà contare su un doppio layer installato da ambo i lati della scocca. Ma passiamo alla maggiore particolarità dello smartphone, sempre in ambito gaming ma più dal punto di vista software.

Ebbene sì, Black Shark 3 avrà dei comandi vocali per giocare a titoli come PUBG. Il sistema di intelligenza artificiale sarà in grado di capire i comandi impartiti tramite la propria voce e tradurli nelle azioni di gioco. A questo punto si sollevano due dubbi: il primo riguarda la capacità dei microfoni di acquisire correttamente i comandi, dato che utilizzando lo speaker integrato il suono propagato potrebbe coprire la propria voce. Il secondo è un dubbio più di tipo etico, dato che eseguire un'azione tramite voce potrebbe avvantaggiare i giocatori, al contrario di quelli sforniti di tale funzione.

Ritornando al discorso delle pubblicità assurde, Black Shark ha ben pensato di promuovere questa feature tramite un video a dir poco bizzarro. Ma non vi diciamo altro, lasciamo che sia il video a parlare per sé!

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.