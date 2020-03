Biciclette elettriche FIIDO in sconto: risparmia fino al 65%

Da sempre specializzato nella produzione di bici elettriche dal rapporto qualità/prezzo sempre conveniente, FIIDO ha debuttato di recente nello store DealExtreme con i suoi modelli di punta (M1, D1 e D2), tutti disponibili in offerta a prezzi scontati fino al 65%. Ciliegina sulla torta, tutti i prodotti presentano la spedizione dall'Europa completamente gratuita!

Sconti fino al 65% sulle bici elettriche FIIDO con le offerte DealExtreme

Lanciata a metà Febbraio, FIIDO M1 è la Fat Bike equipaggiata con pneumatici da 20″, cambio Shimano a 7 rapporti ed un telaio in lega d'alluminio. La bici elettrica offre un'autonomia ragionevole, grazie alla batteria da 12.500 mAh ed un motore brushless da 250W. Presenti all'appello le solite modalità assistita, pedalata classica e full electric che consentono di raggiungere fino a 45/65 Km; il manubrio presenta un pratico monitor su cui visualizzare la batteria rimanente e i chilometri percorsi.

Il modello M1 è in sconto a 869.98€, con un risparmio del 22%.

Per quanto riguarda la FIIDO D1, si tratta di un'ebike intramontabile, adatta sia ai neofiti che agli appassionati e disponibile ad un prezzo conveniente. La bici elettrica – dotata di una batteria da 10.400 mAh, di un motore brushless da 250W e di un'autonomia superiore ai 40 Km – viene proposta con uno sconto del 65%: il prezzo scende a 448.44€, ovviamente con spedizione gratuita da Europa.

Le offerte continuano con la FIIDO D2, versione “aggiornata” del primo modello di cui qui trovate la nostra recensione. La bicicletta elettrica è dotata di un motore brushless da 250W in grado di offrire una velocità massima di 25 Km/h, una batteria da 7.800 mAh e pneumatici da 16″. Ovviamente il telaio è realizzato in lega di alluminio ed è presente all'appello anche una luce anteriore LED.

Il modello D2 è disponibile a 457.41€, con un risparmio del 64% (anche in questo caso con spedizione gratis da Europa). Per una panoramica dei prodotti FIIDO in sconto su DealExtreme vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata, dove troverete tutti i dettagli.

Articolo sponsorizzato.

