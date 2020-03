Auricolari Xiaomi Air 2 in offerta: la nuova generazione di True Wireless scendono a 62€ spedite dall’Italia

Non si fermano i consueti appuntamenti con le offerte di Geekbuying e, anche oggi lo store ci propone un'offerta particolarmente allettante che ha il plus di provenire direttamente dai magazzini nostrani. Grazie al coupon dedicato di GizChina avrete la possibilità di acquistare le nuove TWS di Xiaomi a soli 62€. La versione offerta dallo store, più precisamente, è quella dedicata al mercato internazionale. Di conseguenza troverete un packaging differente ed alcuni accorgimenti aggiuntivi non presenti sulla variante cinese.

La variante internazionale delle Xiaomi Air 2 è in offerta da Geekbuing

Le cuffie Xiaomi Air 2, proprio come ribadito nella nostra recensione, si apprestano ad essere un'ottima soluzione in grado di competere con prodotti economicamente superiori.

Proprio grazie al coupon dedicato, poi, il prodotto di casa Xiaomi diventa ancora più appetibile agli occhi di chi vuol risparmiare, non sacrificando la qualità d'ascolto, ma non solo. Le TWS si fanno trovare pronte anche sotto il profilo della “quantità”, con circa 14 ore (sfruttando la carica della dock station) di autonomia.

Per acquistarle, direttamente dal magazzino italiano di Geekbuying, vi basterà cliccare sul box in basso e – in fase di check out – inserire il codice sconto NNNGIZDEALS che vi permetterà di risparmiare circa 11€ dal prezzo attualmente scontato.

Articolo Sponsorizzato.