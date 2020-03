ASUS ROG Phone 3 in arrivo nei prossimi mesi, forse con Snapdragon 865+

Mentre Android 10 è attualmente in fase di rilascio per il secondo capitolo della gamma, cominciano a fare breccia le prime indiscrezioni in merito al futuro ASUS ROG Phone 3. Secondo l'ultimo report trapelato in rete sembra che il lancio del flagship da gaming sia fissato al terzo trimestre del 2020 e che non mancheranno sorprese lato hardware.

ASUS ROG Phone 3 con Snapdragon 865+: ecco quando potrebbe debuttare

Infatti sembra che ASUS ROG Phone 3 potrebbe essere uno dei primi flagship ad avere a bordo il prossimo Snapdragon 865+, variante potenziata dell'attuale chipset premium targato Qualcomm. Ovviamente questa notizia è da prendere con molta cautela, anche perché lo smartphone da gaming è comparso insieme allo ZenFone 7 nella lista dei dispositivi in arrivo con il SoC Snapdragon 865. Quindi, allo stato attuale, ci troviamo tra due fuochi per quanto riguarda il comparto hardware del top di gamma.

Il periodo di lancio – luglio/agosto/settembre – risulta essere abbastanza plausibile ma non è chiaro quale sarà il chipset che alimenterà il dispositivo. Infatti, questo ritardo nel lancio di ROG Phone 3 potrebbe non avere nulla a che fare con un possibile Snap 865+, ma essere dovuto semplicemente all'emergenza Coronavirus che si sta consumando in questi mesi.

Tuttavia esiste l'ipotesi che la casa asiatica “sfrutti” questo ritardo nel debutto del flagship per dotarlo di un processore migliorato. In questo caso l'incertezza la fa da padrona e dovremo necessariamente attendere ulteriori indiscrezioni o una conferma da parte di ASUS.

