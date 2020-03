ASUS ROG Phone 2: rilasciati i codici sorgente del kernel | Download

Non è uscito da molto Android 10 per ASUS ROG Phone 2. Qualche giorno fa, infatti, il brand ha voluto donare una marcia in più a questo smartphone, proponendo l'ultima release software di Google. Con tale update, dunque, sono arrivate tutte quelle feature che, su altri device, troviamo già da diverso tempo. Sembra, però, che il brand abbia voluto puntare in alto, regalando agli utenti più smanettoni un motivo in più per acquistare questo prodotto. Sono stati rilasciati, infatti, i codici sorgente del kernel.

ROG Phone 2 si apre al modding

Da quello che abbiamo potuto vedere, quest'oggi ASUS ha deciso fare un'ulteriore regalo a tutti i propri utenti. ROG Phone 2, dopo aver ricevuto Android 10, si apre definitivamente al modding. Sono stati rilasciati i codici sorgente del kernel, dunque tra poco potrebbero anche arrivare le prime custom ROM anche su questo smartphone da gaming. Siamo molto curiosi di vedere, nel corso delle prossime settimane, come potrebbe essere personalizzato questo prodotto così particolare.

LEGGI ANCHE:

ASUS Rog Phone 2: il flagship da gaming arriva su DxOMark

Al momento, comunque, Android 10 dovrebbe essere arrivato a tutti gli utenti via OTA. Vi ricordiamo, infatti, che il rilascio dei codici è legato proprio a questa release software, dunque con la versione precedente di Android non potrete procedere a nessuna operazione di sblocco del device. Vi lasciamo qui sotto, comunque, i download del firmware e dei codici sorgente del kernel.

ASUS ROG Phone 2, firmware – Download

ASUS ROG Phone 2, codici sorgenti del kernel – Download

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.