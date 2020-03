ASUS ROG Phone 2: al via il roll out di Android 10

Dopo un periodo abbastanza corposo di fase beta, ecco che l'aggiornamento ad Android 10 dedicato ad ASUS ROG Phone 2 sembra essere finalmente giunto alla sua versione stabile. L'annuncio è arrivato direttamente dalla compagnia asiatica tramite il profilo ufficiale Global su Twitter, ma al momento sembra che possa esserci qualche intoppo.

ASUS ROG Phone 2: l'azienda conferma l'inizio del rilascio di Android 10

Nella giornata di ieri l'azienda ha annunciato il rilascio dell'update dedicato ad ASUS ROG Phone 2, ovviamente su base Android 10. Il post si limita a confermare il roll out, senza offrire ulteriori dettagli in merito alle tempistiche precise oppure un changelog. Comunque, basandoci sulle release beta, Android 10 per il flagship da gaming non dovrebbe portare stravolgimenti in termini di interfaccia, ma semplicemente andare ad aggiornare il sistema e ad introdurre alcuni bugfix essenziali.

Comunque vi segnaliamo che per motivi sconosciuti, al momento il post di ASUS risulta cancellato (nel momento in cui scriviamo). Di conseguenza non è dato di sapere se l'aggiornamento sia effettivamente in rilascio, anche se vari utenti sul social riferiscono di essere ancora fermi ad Android 9. Secondo voci di corridoio, il roll out effettivo per ROG Phone 2 dovrebbe partire dalla giornata di oggi oppure dal 10 Marzo.

Evidentemente la compagnia asiatica ha voluto prendersi un giorno in più prima di rilasciare l'update oppure lo stesso è cominciato in modo incrementale e al momento potrebbe essere disponibile esclusivamente per una cerchia molto ristretta di utenti.

